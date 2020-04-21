Тарханов попал в больницу с воспалением легких. Ранее он пережил рак

21 апреля 2020, 16:55

По словам тренера, коронавируса у него нет:

«Сейчас нахожусь в больнице с воспалением легких. Тест делал пять раз, результаты отрицательные, коронавируса нет. Чувствую себя нормально, просто есть небольшая температура. Переживал ли? Я вообще никогда не переживаю. 

Воспаление у меня средней тяжести, пока не говорят, когда выпишут. Утром дали таблетки, я вообще мог не ложиться в больницу, но решил лечь, отдохнуть, вылечиться до конца».

  • Тарханову – 65 лет.
  • В январе он рассказал, что пережил рак щитовидной железы.
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