Рассмотрение жалобы на приговор Кокорину и Мамаеву отложено до 13 мая

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы отправил Кокорина и Мамаева в колонию за драки, в ноябре футболисты вышли по УДО.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова пожаловались на приговор. Второй кассационный суд в ближайшее время рассматривать жалобу не будет.

«Суд отложил рассмотрение жалоб на 13 мая», – сообщила «Р-Спорт» пресс-секретарь суда Динара Муслимова.