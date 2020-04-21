НХЛ отказала «Коламбусу» в регистрации Григоренко. Следующий запрос – летом
21 апреля 2020, 10:40
20 апреля стало известно, что Григоренко подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на сумму $1,2 млн. Действие контракта – с сезона-2020/21.
«Коламбус» позже заявил, что НХЛ отклонила контракт. Причина – недопонимание относительно окна регистрации.
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Запрос на регистрацию контракта будет послан 1 июля.
Сроки доигровки сезона в НХЛ и начала следующего – пока неизвестны.
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