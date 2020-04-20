Овечкин выставил на аукцион собственную тренировку, деньги пойдут на благотворительность

20 апреля 2020, 10:44

Так он присоединился к акции All In Challenge, в рамках которой происходит сбор денег для продовольственных организаций. «Хочу, чтобы вы и ваш друг приехали в Вашингтон и встретились со мной после тренировки. Мы проведем полчаса на льду, я покажу, как бросать в одно касание», – сообщил Овечкин.

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Помимо получасовой тренировки, победитель получит четыре билета на домашнюю игру «Вашингтона» и клюшку с автографом Овечкина. Ему будет разрешено посетить раздевалку клуба. В стоимость включены авиабилеты и проживание.

Стартовая цена лота – $10 тысяч.

Деньги будут переданы в фонды, которые обеспечивают продовольствием малоимущие семьи.

Все фото: НХЛ
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