Японцы обновили робота CUE. Теперь его научили бросать трехочковые

02 апреля 2019, 15:44

Завод «Тойота» спонсирует баскетбольную команду «Альварк» и экспериментирует с роботами. В июле 2018-го там изобрели робота CUE. Его научили без промахов исполнять штрафные, но только из статичного положения.

К перемещению CUE не способен, а для его установки требуется несколько живых людей.

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За девять месяцев в Японии достигли прогресса с модернизацией CUE. Его новая версия – Cue 3. Обновленный робот научился исполнять трехочковые броски. Во время демонстрации он реализовал 5 из 8 попыток, хотя на внутренних тестах показывал лучшие результаты.

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