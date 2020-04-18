Кокорин рассказал о предложении из Италии, но не назвал конкретный клуб

18 апреля 2020, 22:39

Вот выдержка из разговора Нобеля Арустамяна и Александра Кокорина в прямом эфире инстаграма: «Из твоей любимой Италии есть. Мне не хотелось бы поехать в чемпионат, чтобы сыграть против «Интера» или «Милана». Мне хотелось бы с ними конкурировать. Чтобы была команда, которая за что-то борется». 

Называть конкретный клуб Кокорин отказался. Нобель предположил, что это может быть «Лацио». Сейчас Кокорин играет за «Сочи» на правах аренды. Летом у него завершается контракт с «Зенитом».

Что еще почитать о Кокорине
Что мы знаем о контракте Кокорина
Первый матч Кокорина – детальный разбор
Как изменился мир без голов Кокорина
Кокорин и Песков носят «противовирусные бейджи». Аккуратнее: их эффективность не доказана