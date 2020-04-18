Фуркаду ошибочно прислали Большой хрустальный глобус
18 апреля 2020, 11:34
L’Equipe записал момент из прямого эфира в инстаграме Мартена Фуркада. Там Фуркад рассказал, что IBU ошибочно отправил ему Большой хрустальный глобус. Напоминаем: в общем зачете Мартен Фуркад уступил два очка Йоханнесу Бо.
«Большой хрустальный глобус ошибочно прислали мне, трофей за индивидуальные гонки – Йоханнесу. Я предложил ему все так и оставить, он не особо сопротивлялся», – рассказал Фуркад.
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