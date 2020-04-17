«Овечкин: взгляд со стороны». НХЛ выпустила видео про хоккеиста

Документальный фильм на русском языке можно посмотреть здесь. В нем представлены памятные моменты в карьере 34-летнего хоккеиста.

«Не у многих была такая карьера, как у Великой Восьмерки. В свете 700-го гола суперзвезды «Вашингтона» NHL.com/ru внимательно изучил карьеру и характер Александра Овечкина», – говорится в описании видео.