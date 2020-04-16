«Динамо» Загреб уволило главного тренера. Клуб лидирует в чемпионате с 18-очковым отрывом

16 апреля 2020, 16:00

Хорваты объявили об увольнении Ненада Бьелицы на официальном сайте: «Клуб благодарит тренера за сотрудничество и достигнутые им результаты».

Загребское «Динамо» уверенно лидирует в чемпионате после 26 туров, опережая ближайшего преследователя («Риеку») на 18 очков.

Бьелица возглавлял команду с 2018 года.

Есть и другие странные истории:
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
Странный защитник у «Валенсии». Сегодня привез 2 нелепых пенальти, раньше – орал на судью, пока убегал забивать соперник
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола