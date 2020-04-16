«Динамо» Загреб уволило главного тренера. Клуб лидирует в чемпионате с 18-очковым отрывом

Хорваты объявили об увольнении Ненада Бьелицы на официальном сайте: «Клуб благодарит тренера за сотрудничество и достигнутые им результаты».

Загребское «Динамо» уверенно лидирует в чемпионате после 26 туров, опережая ближайшего преследователя («Риеку») на 18 очков.

Бьелица возглавлял команду с 2018 года.