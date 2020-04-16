«Севилья» заплатит клубу Лиги 2 за продажу Лангле в «Барселону» – так решил CAS

Спортивный арбитражный суд постановил: от трансфера Клемана Лангле из «Севильи» в «Барселону», который состоялся летом 2018 года, свою часть денег получит и французский «Нанси» – середняк Лиги 2.

Лангле времен «Нанси»

Согласно одному из условий продажи Лангле из «Нанси» в «Севилью», французы должны получить 12% суммы от дальнейшей перепродажи игрока. Он перешел в «Барселону» за 35 миллионов евро.

По решению CAS, «Нанси» получит 3,7 миллиона.