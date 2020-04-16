Шакил О’Нил сказал, что ММА – причина его чемпионств в НБА. Он даже пытался участвовать в UFC

Откровения четырехкратного чемпиона НБА в интервью ESPN:

• «Стал чемпионом благодаря MMA. Баскетбольных тренировок было недостаточно – моя игра была похожа на реслинг. Когда я начал работать над MMA с Джоном Берком, то набрал лучшую форму в жизни. Это было в 2000 году. Победа. Доминирование». (в 2000 году О’Нил стал MVP в НБА).

• «Сделал это – выиграл второй титул, сделал снова – выиграл третий. Перестал – проиграл. Вернулся к этому после обмена в «Майами» – выиграл и четвертый».

• «Люди из ММА, вероятно, лучшие атлеты на планете».

• «Хотел, чтобы Дэйна Уайт организовал бой в UFC, но этого никто так и не сделал».