«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Здесь вы можете прочитать заявление клуба по теме. Если кратко:
💀 Клуб не может выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21, включая аттестацию академии клуба.
💀 «Армавир» также отмечает непредсказуемую ситуацию в части продолжения сезона ФНЛ как одну из причин решения.
💀 Клуб выполнит в полном объеме финансовые обязательства по контрактам и снимется с ФНЛ без долгов.
💀 Руководство «Армавира» делает все, чтобы сохранить профессиональный статус для клуба (и администрация города пообещала помочь ему в этом).
💀 В «Армавире» ожидают, что начнут следующий сезон в ПФЛ.
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