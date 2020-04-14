НХЛ продлила режим самоизоляции для игроков и тренеров до 30 апреля

Решение принято после консультаций с медицинскими экспертами и профсоюзом игроков лиги.

Изначально НХЛ приостановили до 27 марта. Потом режим самоизоляции продлили до 4 апреля, а затем — до 15-го.

В США на данный момент 587 357 случаев заражения коронавирусом. Восемь из них — это хоккеисты НХЛ.