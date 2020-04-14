«Локомотив» из Лейпцига продал 127 тысяч билетов на несуществующий матч. Может побить европейский рекорд

Клуб из четвертой по силе лиги Германия продает билеты за один евро на матч, который нельзя увидеть – никакой игры не будет, это просто благотворительность с дополнительной интригой. Вырученные средства пойдут на борьбу против коронавируса.

«Локомотив» уже побил собственный рекорд в 120 тысяч – столько людей пришли на полуфинальный матч Кубка Кубков против «Бордо» в 1987-м. Клуб каждый день отчитывается по количеству проданных билетов. На 14 апреля оно достигло уже 127 тысяч.