«Локомотив» из Лейпцига продал 127 тысяч билетов на несуществующий матч. Может побить европейский рекорд
14 апреля 2020, 16:12
Клуб из четвертой по силе лиги Германия продает билеты за один евро на матч, который нельзя увидеть – никакой игры не будет, это просто благотворительность с дополнительной интригой. Вырученные средства пойдут на борьбу против коронавируса.
«Локомотив» уже побил собственный рекорд в 120 тысяч – столько людей пришли на полуфинальный матч Кубка Кубков против «Бордо» в 1987-м. Клуб каждый день отчитывается по количеству проданных билетов. На 14 апреля оно достигло уже 127 тысяч.
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Рекорд посещаемости в Европе – 149 тысяч человек на игре Шотландия – Англия в 1937 году. Если темпы по покупке не спадут, «Локомотив» доберется до этого рекорда примерно через три недели.
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