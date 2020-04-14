Российского боксера Бетербиева оштрафовали в Канаде. Он нарушил правила карантина

Вот что рассказал чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев:

«Со мной и моим другом случился неприятный и в то же время смешной случай. Мы в период карантина выехали на природу в пригород, находящийся в ста километрах от Монреаля, и нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы и напомнили, что покидать свой населенный пункт, мы не имеем права.

Да, сначала мы попытались сказать, что не знали об этом правиле. Я попытался сказать, что не знаю французский язык, но они нам все равно выписали по тысяче долларов штрафа. Но самое главное — сопроводили нас до въезда в Монреаль. Этот инцидент случился пару дней назад».