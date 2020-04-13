Судьи РПЛ получат по 230 тысяч рублей. Это финансовая помощь от РФС

13 апреля 2020, 17:41

Каждый из арбитров получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.

  • Главный судья, обслуживающий игры РПЛ, получит за два месяца 230 тысяч, а помощники судьи — 110 тысяч.
  • В ФНЛ главный арбитр получит 70 тысяч, а их помощники — по 34.

Все эти выплаты авансовые. Их удержат из зарплат судей, когда чемпионаты возобновятся. 

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