Судьи РПЛ получат по 230 тысяч рублей. Это финансовая помощь от РФС

Каждый из арбитров получит в апреле и мае сумму, равную его гонорару за один матч.

Главный судья, обслуживающий игры РПЛ, получит за два месяца 230 тысяч, а помощники судьи — 110 тысяч.

В ФНЛ главный арбитр получит 70 тысяч, а их помощники — по 34.

Все эти выплаты авансовые. Их удержат из зарплат судей, когда чемпионаты возобновятся.