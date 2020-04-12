Речбер – о лечении после коронавируса: «Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни»

«Я постепенно становлюсь собой, состояние моего здоровья улучшается с каждым днем. Мое тело было немного ослаблено, мне пришлось пройти очень тяжелое лечение, но я нахожусь на пути к выздоровлению, и я могу только поблагодарить бога. Теперь мне придется оставаться дома в карантине в течение следующих 15 дней. Коронавирус был самым сложным матчем в моей жизни».

29 марта у Речбера нашли коронаврус. В какой-то момент его состояние сильно ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Сейчас ему значительно легче, врачи выписали его из больницы.