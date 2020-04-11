«Матч ТВ» обеспечит трансляцию и съемки предпасхальных богослужений

«Интерфакс» узнал об этом от пресс-службы холдинга «Газпром-медиа».

Съемки пройдут на базе производственного подразделения «Матч ТВ».

Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one.

Точно покажут католическую пасхальную службу из Ватикана. Планируется показ еще нескольких богослужений из храмов Москвы и Санкт-Петербурга.