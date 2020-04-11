Команда Лукашенко выиграла любительский чемпионат по хоккею

11 апреля 2020, 17:43

Об этом рассказывает БелТА:

  • Соревнования на призы президентского спортивного клуба проводились в 13-й раз.
  • Команда Александра Лукашенко выигрывала турнир 11 раз.
  • На первом этапе его команда победила шесть раз из шести возможных.
  • В финале она обыграла соперников из Минской области (8:4).

Так сам президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял игру в хоккей во время пандемии коронавируса (туда приходили зрители): «Хотите – пожалуйста, приходите. Нет – значит нет. МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они все равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. Посмотрите: все, кто сидел – 10 дней прошло, – живы и здоровы, слава богу».

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