Команда Лукашенко выиграла любительский чемпионат по хоккею

Об этом рассказывает БелТА:

Соревнования на призы президентского спортивного клуба проводились в 13-й раз.

Команда Александра Лукашенко выигрывала турнир 11 раз.

На первом этапе его команда победила шесть раз из шести возможных.

В финале она обыграла соперников из Минской области (8:4).

Так сам президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснял игру в хоккей во время пандемии коронавируса (туда приходили зрители): «Хотите – пожалуйста, приходите. Нет – значит нет. МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они все равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. Посмотрите: все, кто сидел – 10 дней прошло, – живы и здоровы, слава богу».