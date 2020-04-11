Санкт-Петербург сообщил УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020
11 апреля 2020, 10:38
Евро-2020 перенесли на 2021 год, но формат турнира может измениться. Daily Mail писал, что к проведению игр в Риме и Бильбао есть вопросы из-за последствий пандемии коронавируса.
В Санкт-Петербурге с этим все нормально. В интервью ТАСС ситуацию объяснил вице-губернатор Владимир Кириллов. «Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», – рассказал Кириллов. Он считает, что город готов к принятию матчей.
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