Санкт-Петербург сообщил УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020

Евро-2020 перенесли на 2021 год, но формат турнира может измениться. Daily Mail писал, что к проведению игр в Риме и Бильбао есть вопросы из-за последствий пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге с этим все нормально. В интервью ТАСС ситуацию объяснил вице-губернатор Владимир Кириллов. «Соответствующее обращение о готовности города принять европейское первенство на условиях ранее заключенных соглашений было направлено губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 30 марта в адрес РФС и оргкомитета УЕФА», – рассказал Кириллов. Он считает, что город готов к принятию матчей.