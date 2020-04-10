Формула 1 назвала топ-10 побед пилотов на домашних Гран-при

Видео с лучшими моментами из гонок можно посмотреть здесь.

1. Найджел Мэнселл. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1987 год

2. Айртон Сенна. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 1991 год

3. Льюис Хэмилтон. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 2008 год

4. Фернандо Алонсо. Гран-при Европы, Валенсия, 2012 год

5. Ники Лауда. Гран-при Австрии, Остеррайхринг, 1984 год

6. Джим Кларк. Гран-при Великобритании, Сильверстоун, 1965 год

7. Фелипе Масса. Гран-при Бразилии, Интерлагос, 2008 год

8. Михаэль Шумахер. Гран-при Европы, Нюрбургринг, 1995 год

9. Джузеппе Фарина. Гран-при Италии, Монца, 1950 год

10. Ален Прост. Гран-при Франции, Дижон, 1981 год.