7 бельгийских клубов не получили лицензию на новый сезон из-за финансовых проблем

Бельгийский чемпионат стал первым, в котором сезон завершился досрочно. Сразу же возникли проблемы. По данным HLN (авторитетный бельгийский источник), сразу у 7 клубов появились финансовые проблемы, из-за которых они могут лишиться профессионального статуса.

Издание называет следующие команды: «Стандард», «Остенде», «Мускрон» (все из высшей лиги), «Руселаре», «Локерен», «Ломмел Юнайтед» и «Эксельсиор Виртон» (все – представители первой лиги). Издание отмечает, что федерация футбола Бельгии дала этим командам некоторое время, чтобы они доказали свою финансовую состоятельность. HLN также отмечает, что финансовый кризис команд никак не связан с коронавирусом.