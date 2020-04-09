ЦСКА сократил зарплату игрокам и персоналу клуба. В марте – на 50%, в апреле – на 60%

О сокращении рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев:

"Мы действительно договорились с футболистами и признательны им, что в это непростое время они пошли нам навстречу. Благодарны им, так как иначе нам было бы намного сложнее справиться с последствиями пандемии. Проблемы, возникшие в последнее время, связаны не только с повышением курса рубля. Самое главное, мы лишились даже рублевых поступлений – это доходы от проведения матчей, задержки по спонсорским и арендным контрактам и т. д.

Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель – на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи – 100%.

В этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю – не основной команды, их эти сокращения не коснутся».