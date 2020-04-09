Десятикратный чемпион Бельгии «Стандард» лишился профессионального статуса

У клуба отобрали лицензию из-за долгов перед игроками на общую сумму более миллиона евро. Руководители «Стандарда» уверяли, что расплатятся с футболистами после продажи стадиона, но комиссия по лицензированию в это не поверила.

Клуб уже заявил, что подаст апелляцию. Если она будет отрицательной, команда начнет новый сезон в любительской лиге.