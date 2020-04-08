Тренеры и игроки «Крыльев Советов» согласились на уменьшение зарплаты на 40%

Председатель совета директоров клуба Александр Фетисов сказал:



«Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации. Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область.

Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии. Руководство клуба на связи со всеми футболистами, сейчас мы оформляем необходимые документы.

Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир».