Роналду запустил челлендж со скручиваниями, его превзошел партнер по сборной Португалии

06 апреля 2020, 10:47

«Ребята, у меня новый челлендж, чтобы оставаться активными: Кубок Гостиной. Сможете побить мой рекорд?» – написал в инстаграме Роналду. Суть: сделать как можно больше скручиваний за 45 секунд. Он сделал 142:

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Вызов приняли по всему миру, в России упражнение выполнили Юрий Газинский (55 раз), Магомед Оздоев (53), Антон Миранчук (55) и фигуристка Евгения Медведева (44).

Техника выполнения немного иная, например, у Газинского:

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Результат Роналду побил его партнер по сборной Португалии Рубен Диаш. Защитник «Бенфики» сделал 150 раз за 45 секунд. Выполнил упражнение он в схожем с Роналду стиле.

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Челлендж продолжается. Роналду предложил всем желающим превзойти его рекорд и использовать хэштеги #livingroomcup#playinside, чтобы он посмотрел, как это удалось.

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