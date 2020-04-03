Сезон в Англии отложен на неопределенный срок, клубы урежут игрокам зарплату на 30%

Сайт АПЛ выпустил официальное сообщение о ситуации вокруг футбольного сезона. Основные положения:

• Сезон не будет возобновлен в начале мая из-за пандемии коронавируса, а только тогда, когда его безопасности ничего не будет угрожать . Произойдет это при полной поддержке властей и медицинском обеспечении.

• Клубы договорятся с футболистами о сокращении зарплат на 30% .

• Также единогласно поддержано решение выделить 125 миллионов фунтов лигам EFL (Чемпионшип, Лиги 1 и 2) и National League (пятый по силе дивизион Англии), так как известно, что клубы испытывают серьезные трудности.