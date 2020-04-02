Спортсмен и тренер заразились коронавирусом на базе в Новогорске

02 апреля 2020, 16:34

Заразились спортсмен из сборной России по спортивной гимнастике и один из тренеров. РБК опубликовал высказывание заслуженного тренера Ирины Винер.

«Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике. Мы живем на этой базе очень давно, и у нас все было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», они не сдавали анализы. К счастью мы своих спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Но все остальные были вместе, было крупное совещание, на которое приезжал министр спорта», – сказала Винер.

Имя заболевшего спортсмена пока не называется.

UPD. Винер рассказала, что заболевшим оказался главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко. 

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