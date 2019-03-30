Ройс пропустил игру «Боруссии» из-за рождения ребенка

Без Ройса Дортмунд победил «Вольфсбург» (2:0), а «Бавария» потеряла очки в параллельном матче с «Фрайбургом» (1:1). Теперь «Боруссия» единолично лидирует в таблице.

«Отличные новости от нашего капитана. Марко Ройс и его жена Скарлетт становятся родителями. Есть вещи, которые важнее футбола. Желаем будущей семье всего наилучшего», – написано в твиттере «Боруссии».