«Спартак» объявил о сокращении зарплат игроков на 40%

01 апреля 2020, 14:19
«Спартак»

Сообщение появилось на официальном сайте «Спартака».

«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше. Таким образом, наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации».

Игроки «Спартака» поддерживают форму дома, тренируясь по индивидуальной программе. Предварительно, тренировки команды возобновятся 4 мая.

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