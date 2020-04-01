«Спартак» объявил о сокращении зарплат игроков на 40%
01 апреля 2020, 14:19
Сообщение появилось на официальном сайте «Спартака».
«Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды «Спартака» приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.
Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше. Таким образом, наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации».
Игроки «Спартака» поддерживают форму дома, тренируясь по индивидуальной программе. Предварительно, тренировки команды возобновятся 4 мая.
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