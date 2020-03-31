«Эдмонтон» объявил о временном сокращении 139 сотрудников

Решение вступит в силу с 13 апреля. Клуб также приостановит выплаты сотрудникам, которые работают на данный момент из дома. При этом «Эдмонтон» позаботился о благосостоянии своих работников – все временно уволенные и работающие из дома сотрудники получат 75%-90% от своих зарплат.

«Это очень сложное решение, но оно необходимо для нормального развития клуба в это тяжелое время. Вместе с этим мы постараемся сделать все возможное, чтобы хоть как-то помочь всех причастных к «Эдмонтону», – сказал президент клуба Том Анселми.