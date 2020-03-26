Reuters: ФИФА обсудит даты нового трансферного окна и продление контрактов игроков

26 марта 2020, 17:18

Главное из материала Reuters (ссылаются на внутренний документ ФИФА):

  • ФИФА обсудит возможность скорректировать даты трансферного окна.
  • Предлагается автоматически продлить контракты игроков на сроки до завершения сезона.
  • Приоритет в момент уже оформленного трансфера будет отдаваться бывшей команде. Если она еще не завершила сезон, игрок останется в ней.

Официальное решение еще не принято.

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