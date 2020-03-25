Энтони Джошуа сел на карантин. 16 дней назад он встречался с принцем Чарльзом, у которого нашли коронавирус
25 марта 2020, 19:43
25 марта у принца Чарльза нашли коронавирус. 9 марта с ним встречался боксер Энтони Джошуа. Несмотря на то что инкубационный период вируса длится 12 дней-2 недели, Джошуа изолировался от окружающих.
Его официальный представитель заявил: «Энтони находится дома, следуя рекомендациям правительства, он здоров. Он желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления и огромное спасибо всем фронтовым ключевым работникам»
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