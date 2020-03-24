Австралия и Новая Зеландия прервали футбольные чемпионаты из-за коронавируса

Глава федерации футбола Австралии объявил о приостановке сезона минимум до 14 апреля из-за эпидемии коронавируса. В стране прерваны все профессиональные футбольные турниры.

Та же мера принята и в Новой Зеландии.

Глава ФФА Джеймс Джонсон сказал, что приоритетом является безопасность футбольного сообщества.

Регулярный чемпионат в Австралии проходит в 26 туров. Сейчас лидер «Сидней» – у него на восемь очков больше чем у второй команды и еще три игры в запасе.

За несколько дней до приостановки чемпионата права на него купил «Матч ТВ».