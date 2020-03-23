Олимпийская чемпионка по лыжам Стина Нильссон переходит в биатлон

Нильссон занималась лыжами с 2013 года. За это время она выиграла золото на Олимпиаде-2018, взяла два золота на ЧМ и пять раз стала там серебряным призером.

«Моя основная идея состояла в том, чтобы выступить в лыжах на Олимпиаде-2022, а затем изменить спорт после сезона 2022 года. Но из-за моей травмы мне дали много времени, чтобы подумать и попробовать пострелять. Я чувствую, что действительно не хочу больше ждать», – рассказала Стина Нильссон.

Пока у нее хорошо получалось стрелять только из лука: