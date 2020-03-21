ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ИИХФ сообщила об отмене турнира.

«Это жестокая реальность, но мы вынуждены с ней смириться, – сказал Рене Фазель, президент федерации. – Коронавирус – глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением».

ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.