ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

21 марта 2020, 17:24
dpa / Global Look Press

ИИХФ сообщила об отмене турнира.

«Это жестокая реальность, но мы вынуждены с ней смириться, – сказал Рене Фазель, президент федерации. – Коронавирус – глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением».

ЧМ-2020 должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

В сообщении на сайте ИИХФ также говорится о невозможности переноса ЧМ в другую страну. Вопрос переноса на год будет обсуждаться в рамках Конгресса. Страны-организаторы следующих чемпионатов мира известны до 2025 года.

Что еще испортил вирус
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Как побороть панику из-за коронавируса и не нервничать? Советуют психологи и врачи
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы