«Алавес» объявил о 15 зараженных коронавирусом внутри клуба
18 марта 2020, 18:36
«Алавес» выпустил официальное заявление, в котором говорится: коронавирус выявлен у трех футболистов, семерых сотрудников тренерского штаба и у пятерых работников клуба.
На данный момент все зараженные помещены под карантин, у всех стабильное состояние, заболевание протекает без осложнений.
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