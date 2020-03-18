«Алавес» объявил о 15 зараженных коронавирусом внутри клуба

«Алавес» выпустил официальное заявление, в котором говорится: коронавирус выявлен у трех футболистов, семерых сотрудников тренерского штаба и у пятерых работников клуба.

На данный момент все зараженные помещены под карантин, у всех стабильное состояние, заболевание протекает без осложнений.