Вице-президент ИИХФ рассказал, что ЧМ по хоккею отменят

17 марта 2020, 20:24

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола сказал, что скоро об отмене чемпионата мира объявят официально. Сейчас решается вопрос по страховым выплатам.

Даты проведения чемпионата мира – с 8 по 24 мая. Турнир должен пройти в Швейцарии. Куммола утверждает, что перенос турнира в другую страну просто невозможен.

12 марта ИИХФ писала, что статус турнира остается без изменений.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Другие последствия коронавируса
Почему Италия – центр Европы по заражению коронавирусом
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Какие турниры остановили из-за коронавируса. Полный список
Знаменитости, которые заболели коронавирусом
Коронавирус и зарплаты в НБА: игроки теряют определенную часть от контрактов и переводят деньги сотрудникам арен