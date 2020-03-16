В Москве – запрет на проведение спортивных мероприятий до 10 апреля из-за коронавируса

16 марта 2020, 17:30
ЦСКА

На своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ограничениях:

«Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физи­ческой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно».

Запрет – временный, действует до 10 апреля. До этого времени в Москве должны были состояться следующие матчи РПЛ: ЦСКА – «Зенит», «Локомотив» – «Оренбург», «Спартак» – «Уфа» и «Динамо» – ЦСКА.

Также с 21 марта по 12 апреля будут закрыты государственные общеобразовательные и спортивные школы, а в наземном транспорте временно отменяется продажа билетов водителями.

За выходные в Москве еще 20 человек заболели коронавирусом.

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