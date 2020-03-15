Тетя Конора Макгрегора умерла не из-за коронавируса – об этом он рассказал в своем инстаграме

Вчера мы написали, что тетя Конора умерла из-за коронавируса.

В своем инстаграме он написал: «Несколько дней назад я должен был объявить миру о значительном пожертвовании на одном из телеканалов. Я взял с собой всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная тетушка. Я не могу больше так жить».

Сегодня Конор опроверг информацию о том, что его тетя умерла из-за коронавируса.

«Я хотел бы уточнить: было подтверждено, что она умерла не от коронавируса. Я благодарю всех сочувствующих за поддержку, сейчас я занимаюсь подготовкой к похоронам».