Дом Вертонгена ограбили преступники, вооруженные ножами и мачете, пока он играл с «Лейпцигом» в ЛЧ

Во время матча в доме Вертонгена были его жена и дети. В какой-то момент в дом ворвались четверо вооруженных грабителя – они угрожали семье игрока ножами и мачете.

Преступники скрылись до приезда полиции, сейчас идет расследование: полиция проверяет камеры видеонаблюдения, опрашивают соседей Вертонгена. Журналисты BBC не сообщили о вещах, которые украли грабители, и лишь добавили: никто из семьи Вертонгена не пострадал, с женой игрока провела беседу психолог.