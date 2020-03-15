Дом Вертонгена ограбили преступники, вооруженные ножами и мачете, пока он играл с «Лейпцигом» в ЛЧ

15 марта 2020, 14:07

Во время матча в доме Вертонгена были его жена и дети. В какой-то момент в дом ворвались четверо вооруженных грабителя – они угрожали семье игрока ножами и мачете.

Преступники скрылись до приезда полиции, сейчас идет расследование: полиция проверяет камеры видеонаблюдения, опрашивают соседей Вертонгена. Журналисты BBC не сообщили о вещах, которые украли грабители, и лишь добавили: никто из семьи Вертонгена не пострадал, с женой игрока провела беседу психолог.

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