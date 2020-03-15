У одного игрока «Детройта» положительный тест на коронавирус

15 марта 2020, 10:00

Клуб официально сообщил об этом, но не назвал имени баскетболиста. По данным журналиста The Athletic и баскетбольного инсайдера Шэмса Чарании, положительный тест принадлежит центровому Кристиану Вуду.

Чарания также сообщил, что у Вуда нет никаких симптомов, и он чувствует себя хорошо.

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Вуд стал третьим баскетболистом НБА, заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали Руди Гобер и Донован Митчелл из «Юты».

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