Хадсон-Одои заразился коронавирусом. «Челси» объявил о самоизоляции тех, кто с ним контактировал

У полузащитника Каллума Хадсона-Одои диагностирован коронавирус. Об этом сообщил его клуб – «Челси».

В сообщении говорится о том, что у игрока наблюдались симптомы незначительной простуды, поэтому он не посещал тренировочную базу. Тест на коронавирус оказался положительным, но Хадсон-Одои чувствует себя хорошо.

Кто недавно близко контактировал с этим футболистом – игроки, тренеры, персонал – будут самоизолированы.

Ранее АПЛ заявила о проведении матчей 30-го тура, после чего коронавирус диагностировали у главного тренера «Арсенала» – Микеля Артеты.