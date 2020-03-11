Александр Большунов досрочно выиграл Кубок мира по лыжным гонкам

11 марта 2020, 10:07
Newspix24/Global Look Press
  • Большунову 23 года. Он третий сезон подряд попадает в топ-5 общего зачета. Большунов досрочно выиграл Кубок мира, потому что норвежцы не поедут на последние этапы из-за угрозы коронавируса.
  • Впервые в истории Кубок мира взял спортсмен из России. Советские спортсмены делали это три раза. Российские лыжники в пяти случаях становились вторыми.
  • За последние десять лет в Кубке мира побеждали только пять спортсменов: Петтер Нортуг (Норвегия), Мартин Сундбю (Норвегия), Йоханнес Клэбо (Норвегия), Дарио Колонья (Швейцария) и Александр Большунов (Россия).
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