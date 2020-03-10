В Москве из-за коронавируса до 10 апреля на массовые мероприятия допустят не более 5000 человек
10 марта 2020, 20:46
Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил у себя на сайте о подписании указа о запрете проведения в Москве массовых мероприятий, чье число участников превышает 5000 человек.
В Москве отменен фестиваль «Крымская весна» и празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская.
На спортивные мероприятия, включая футбольные и хоккейные матчи, будет допущено не более 5000 участников и болельщиков.
Запрет продлится до 10 апреля.
В РПЛ за это время в Москве пройдут следующие матчи:
- ЦСКА – «Уфа»;
- «Локомотив» – «Оренбург»;
- ЦСКА – «Зенит»;
- «Спартак» – «Уфа»;
- «Динамо» – ЦСКА.
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