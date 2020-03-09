Хоакин вошел в тройку рекордсменов по матчам в Ла Лиге. Выше только Субисаррета и Рауль
09 марта 2020, 10:37
«Бетис» выиграл 2:1 у «Реала», а его 38-летний полузащитник Хоакин провел неполный матч. Хоакин в 544-й раз вышел на поле в игре Ла Лиги.
Этот контент не поддерживается в AMP
Скоро Хоакин будет вторым и опередит Рауля, у которого 550 матчей. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне – до конца чемпионата 11 туров.
На первом месте экс-голкипер «Барселоны» Андони Субисаррета. Его обогнать будет сложнее – 622 матча. Субисаррета провел в карьере 17 полных сезонов, в каждом из которых проводил не менее 33 матчей лиги.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить