Хоакин вошел в тройку рекордсменов по матчам в Ла Лиге. Выше только Субисаррета и Рауль

«Бетис» выиграл 2:1 у «Реала», а его 38-летний полузащитник Хоакин провел неполный матч. Хоакин в 544-й раз вышел на поле в игре Ла Лиги.

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Скоро Хоакин будет вторым и опередит Рауля, у которого 550 матчей. Возможно, это произойдет уже в этом сезоне – до конца чемпионата 11 туров.

На первом месте экс-голкипер «Барселоны» Андони Субисаррета. Его обогнать будет сложнее – 622 матча. Субисаррета провел в карьере 17 полных сезонов, в каждом из которых проводил не менее 33 матчей лиги.