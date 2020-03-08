Футболисты матча «Пармы» и «СПАЛ» покинули поля за минуту до начала матча. В Италии обсуждают приостановку сезона Серии А

Перед матчем «Пармы» и «СПАЛ» все более-менее шло по плану. Команды приехали на стадион за полтора часа до игры, погуляли по полю, размялись, переоделись в раздевалке, запасные заняли места на скамейках, а футболисты, вошедшие в стартовые составы, собрались в подтрибунном помещении. Но арбитр отправил их в раздевалки за минуту до начала встречи. Причина – неблагоприятная ситуация с коронавирусом в регионе.

Изначально матч задержали на 15 минут. Потом – еще на 15. В итоге матч все же состоялся. Но вот грустный инсайд от авторитетного журналиста Фабрицио Романо – министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил Федерацию футбола приостановить сезон Серии А из-за коронавируса.