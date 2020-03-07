Новый день – новый арест Роналдиньо

В среду вечером Роналдиньо и его брата уже задерживали в Парагвае за использование поддельных документов. Потом в деле временно разобрались – их отпустили. Когда Роналдиньо собрался обратно в Бразилию, то снова попал под арест. Адвокат утверждает, что Роналдиньо все это время сотрудничал со следствием. Никаких других комментариев от него не получили.