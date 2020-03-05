Роналдиньо находится под следствием из-за поддельных документов
05 марта 2020, 15:49
У Роналдиньо и его брата Роберто все складывается не очень: парагвайская полиция нашла фальшивые паспорта. Вместе с ними арестовали еще одного человека – теперь каждого ждет допрос в прокуратуре. В прошлом году Роналдиньо лишили загранпаспорта: он строил пирс на берегу озера в Порту-Алегри с нарушениями и не платил налоги.
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