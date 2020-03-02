РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного периода

02 марта 2020, 22:38
«Генгам», «Марсель», «Порту», «Сток Сити», «Тулуза», «Райо Вальекано», «Лечче» – клубы, где играл Имбула. Сейчас ему 27 лет.
imago sportfotodienst/Global Look Press
  • Жанелли Имбула – рекордный трансфер в истории «Сток Сити» (24,25 млн евро).
  • Переход Имбула в самом «Сочи» подтвердили еще 28 февраля.
  • Документы на его регистрацию направили уже после закрытия трансферного окна.
  • РФС удовлетворил запрос «Сочи» на регистрацию Имбула.
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