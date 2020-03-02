РФС разрешил «Сочи» подписать Имбула вне трансферного периода

«Генгам», «Марсель», «Порту», «Сток Сити», «Тулуза», «Райо Вальекано», «Лечче» – клубы, где играл Имбула. Сейчас ему 27 лет.